Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere ulaştırıldı

        Siirt'in Eruh ve Kurtalan ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Eruh ve Kurtalan ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

        Eruh ilçesine bağlı Demirkaya köyünde 59 yaşındaki kalp hastası N.T'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Kurtalan ilçesinin Tosunbağı köyünde yaşayan 51 yaşındaki diyaliz hastası için İl Özel İdaresi ekipleri köyün yolunu ulaşıma açarak hastayı ambulansa ulaştırdı.

        Her iki hasta da kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Ekipler, Baykan ilçesinin Ulaştı köyü yolunda karda mahsur kalan sağlık çalışanı F.K'yi de bulunduğu yerden kurtardı.

        Öte yandan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, Pervari ilçesinin Çemikari Yaylası mevkisinde kara saplanan minibüsü bulunduğu yerden kurtarma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Siirt'te kardan kapanan 171 köy yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te kardan kapanan 171 köy yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
        Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
        Vali Kızılkaya: "Karla mücadelede tüm ekipler seferber edildi"
        Vali Kızılkaya: "Karla mücadelede tüm ekipler seferber edildi"
        Diyaliz hastası kadın paletli araçla alınıp sağlık kuruluşuna ulaştırıldı
        Diyaliz hastası kadın paletli araçla alınıp sağlık kuruluşuna ulaştırıldı
        Siirt'te 85 yaşındaki diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti
        Siirt'te 85 yaşındaki diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti
        Siirt'te tüm köy yolları kardan kapandı
        Siirt'te tüm köy yolları kardan kapandı