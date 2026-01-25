Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te herbaryumda özenle saklanan 2 bin bitki teşhis edilecek

        FECRİ BARLIK - Siirt'te farklı bölgelerden toplanan ve Siirt Üniversitesindeki (SİÜ) Botan Herbaryumu'nda özel yöntemlerle muhafaza edilen yaklaşık 2 bin bitki örneği, teşhis edilerek kayıt altına alınacak.

        Giriş: 25.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:25
        Siirt'te herbaryumda özenle saklanan 2 bin bitki teşhis edilecek
        SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyen, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin çalışmaları sonucu toplanan bitki örnekleri, teşhis edilmek üzere Botan Herbaryumu'na getirildi.

        SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyen, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin çalışmaları sonucu toplanan bitki örnekleri, teşhis edilmek üzere Botan Herbaryumu'na getirildi.

        Yaklaşık 3 bin bitkinin daha önce teşhis edilerek kayıt alındığı herbaryumda, yaklaşık 2 bin bitkinin daha teşhis edilerek kayıt altına alınması için çalışma yapılacak.

        Herbaryumda bu bitki örneklerinin teşhis süreci hem bölgenin florasına ilişkin güncel veriler sağlayacak hem de araştırmacılar için önemli bir bilimsel kaynak oluşturacak.

        - "Herbaryumlar doğanın hafızasıdır"

        Herbaryumun kurucusu ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, 2015'te uluslararası alanda indeks alan herbaryumun kurulduğu günden bu yana Siirt ve çevresi başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerindeki zengin bitki çeşitliliğinin belgelendiği çalışmalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Herbaryumlarda yer alan örneklerin bitkilerin varlığının kanıtı olduğunu ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

        "Herbaryumlar bitki müzesi olarak biliniyor ama aynı zamanda doğanın hafızasıdır. Başta Siirt ve bölgemiz olmak üzere Türkiye'nin farklı alanlarında vejetasyon (bitkilerin tomurcuklanmasından yaprak dökümüne kadar geçen süre) dönemi boyunca dolaşıyoruz. Bitki örneklerini toplayıp herbaryumumuzda kurutuyoruz. Daha sonra bitkilerin teşhis aşamasına geçiliyor. Bu da genellikle kış aylarına denk geliyor."

        - "Birçok bitkinin gen kaynağı olarak Türkiye'yi işaret edebiliriz"

        Türkiye florasının tek başına bütün Avrupa florası kadar bitki çeşidine sahip ve bu yönüyle çok zengin bir bölge olduğunu dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

        "Birçok bitkinin gen kaynağı olarak Türkiye'yi işaret edebiliriz. Türkiye'de şu an yaklaşık olarak 12 bin farklı bitki taksonunun tespiti yapılmış. Bu son mudur, tabii ki değil. Bundan sonraki süreçlerde birçok yeni bitkinin tespiti ve kaydı yapılacaktır. Bunun açık kanıtı bizim bugüne kadar sadece Siirt için konuşursak dünya için benim de yer aldığım çalışmalarda 3 yeni bitki dünyaya kazandırmıştık. Farklı bölgelerden gelen araştırmacılar da buralarda çalışmalar yürütüyor. Onların tespit ettiği ve sadece Siirt'te bulunan bitkiler var."

        Teşhis edecekleri bitki örneklerinde yeni bitki türlerinin olabileceğine işaret eden Fidan, farklı alanlarda topladıkları bitkilerin bulunduğunu anlattı.

        Bunların birçoğunun benzer de çıkabileceğini ifade eden Fidan, şunları söyledi:

        "Hatta bunların arasında daha önce Türkiye için kaydı yapılmamış ya da dünyada kaydı olmamış bitkilerin olma ihtimali de çok yüksek çünkü çok farklı alanlarda arazi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Daha önce insanların fazla uğramadığı lokal alanlara gidip oralardan bitki örneği toplayıp getiriyoruz ve teşhislerini yapıyoruz. İnanıyoruz ki birçok yeni bitkinin dünyaya kazandırılma potansiyeli yüksektir."

        Lisans öğrencilerinden Zehra Çiçek, arazi çalışmalarında elde ettikleri örneklerin teşhis edilmek üzere herbaryumda kurutulduğunu belirtti.

        Herbaryumda binlerce bitkinin bulunduğunu ifade eden Çiçek, "Burada bitkilerin teşhisini yapıyoruz. Çok uzun süre sonra bitkiler kaybolduğunda en azından burada onların bir kanıtı olacaktır." dedi.

        Mustafa Furkan Elçi de ekip çalışmasıyla elde edilen bitkilerin teşhis edileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

