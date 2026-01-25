Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından ilçelerden Pervari'de 8 ve Şirvan'da 7 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor.

        Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 21, Karlıova'da 1, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı 56 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

        Bu arada dünden bu yana 47 yerleşim yerinin yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        - Şırnak

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        - Elazığ

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Arıcak'ta 3, Baskil'de 16, Maden'de 7, Karakoçan'da 17, Keban'da 3, Kovancılar'da 6, Palu'da 5 ve Sivrice'de 7 köy yolu kardan kapandı.

        Ekiplerin 67 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Siirt'te herbaryumda özenle saklanan 2 bin bitki teşhis edilecek
        Siirt'te herbaryumda özenle saklanan 2 bin bitki teşhis edilecek
        Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaş...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaş...
        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza