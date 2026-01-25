Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından ilçelerden Pervari'de 8 ve Şirvan'da 7 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor.



Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



- Bingöl



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 21, Karlıova'da 1, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı 56 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.



Bu arada dünden bu yana 47 yerleşim yerinin yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.



- Şırnak



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.



Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



- Elazığ



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Arıcak'ta 3, Baskil'de 16, Maden'de 7, Karakoçan'da 17, Keban'da 3, Kovancılar'da 6, Palu'da 5 ve Sivrice'de 7 köy yolu kardan kapandı.



Ekiplerin 67 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

