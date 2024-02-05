Temeli 19 Mayıs 2023'te atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar sürüyor. Sezon bitmeden yeni tesislerine parça parça da olsa taşınmayı hedefleyen Galatasaray'da iki ana saha için yapım aşamasına geçildi.

130 dönümlük arazide önce ana binanın yapımına başlanırken bina inşaatında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Yeni tesislerinde altı adet futbol sahası yapacak olan Galatasaray ilk olarak iki sahayı yaparak A Takımını Florya'dan çıkaracak ve yeni tesislerine taşıyacak.

A Takım'ın kullanacağı sahalardan ikisinin yapımı için de start verildi. Çim sahaların yapımı için görüşmeler nihayete ererken sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ın da saha zemininin üretim ve bakımını yürüten şirket ile el sıkıştı.

Bu görsel 16 Eylül 2023 tarihinde İHA tarafından servis edilmiştir.

A Takımın kullanacağı iki sahadan biri alttan ısıtma sistemine sahip olacak. İki sahanın zemini de hibrit çim olacak.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) finansmanını sağlayacağı iki sahanın maliyeti yaklaşık 1,5 milyon Euro'yu bulacak.

Bu görsel 16 Eylül 2023 tarihinde İHA tarafından servis edilmiştir.

Diğer yandan iki futbol sahası da ana binanın yanındaki düz alana yapılacak. Sarı-kırmızılıların diğer dört futbol sahası ise engebeli arazi nedeniyle kot farkıyla ilerleyen süreçte inşa edilecek.

🎥 Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninden en özel anlar 💛❤️ pic.twitter.com/nNMTjpwGQp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2023

HİBRİT ÇİM NEDİR?

Hibrit çim, sentetik ve doğal çimlerin kombine edilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Hibrit sistem monofilement ve fibrilleştirilmiş sentetik liflerle çim köklerini destekleyerek teknik açıdan mükemmel sahalar oluşturur ve olumsuz koşulları minimum seviyeye indirir. Hibrit sistem saha; FIFA standartlarına göre yüzde 100 doğal saha statüsündedir.