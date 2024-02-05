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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'da Kemerburgaz'daki iki sahanın yapımı için start verildi - Futbol Haberleri

        Kemerburgaz'daki iki sahanın yapımı için start verildi

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkarak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmayı planlayan Galatasaray'da A Takıma ait olacak iki futbol sahasının çalışmalarına da başladı. Biri alttan ısıtmalı olacak sahaların yapımı için çim şirketiyle anlaşma sağlandı. Sahaların en geç nisanda tamamlanması hedefleniyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 05.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:23
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        Sahalar için start verildi
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        Temeli 19 Mayıs 2023'te atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar sürüyor. Sezon bitmeden yeni tesislerine parça parça da olsa taşınmayı hedefleyen Galatasaray'da iki ana saha için yapım aşamasına geçildi.

        130 dönümlük arazide önce ana binanın yapımına başlanırken bina inşaatında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Yeni tesislerinde altı adet futbol sahası yapacak olan Galatasaray ilk olarak iki sahayı yaparak A Takımını Florya'dan çıkaracak ve yeni tesislerine taşıyacak.

        Bu görsel 16 Eylül 2023 tarihinde İHA tarafından servis edilmiştir.

        STAT ZEMİNİNİ YAPAN FİRMA İLE ANLAŞILDI

        A Takım'ın kullanacağı sahalardan ikisinin yapımı için de start verildi. Çim sahaların yapımı için görüşmeler nihayete ererken sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ın da saha zemininin üretim ve bakımını yürüten şirket ile el sıkıştı.

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        Bu görsel 16 Eylül 2023 tarihinde İHA tarafından servis edilmiştir.

        MALİYETİNİ 1905 GSYİAD KARŞILAYACAK

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) finansmanını sağlayacağı iki sahanın maliyeti yaklaşık 1,5 milyon Euro'yu bulacak.

        SAHALAR HİBRİT ÇİM OLACAK

        A Takımın kullanacağı iki sahadan biri alttan ısıtma sistemine sahip olacak. İki sahanın zemini de hibrit çim olacak.

        Diğer yandan iki futbol sahası da ana binanın yanındaki düz alana yapılacak. Sarı-kırmızılıların diğer dört futbol sahası ise engebeli arazi nedeniyle kot farkıyla ilerleyen süreçte inşa edilecek.

        HİBRİT ÇİM NEDİR?

        Hibrit çim, sentetik ve doğal çimlerin kombine edilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Hibrit sistem monofilement ve fibrilleştirilmiş sentetik liflerle çim köklerini destekleyerek teknik açıdan mükemmel sahalar oluşturur ve olumsuz koşulları minimum seviyeye indirir. Hibrit sistem saha; FIFA standartlarına göre yüzde 100 doğal saha statüsündedir.

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