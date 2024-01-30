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        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Siirt'in Tillo ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:44
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        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Siirt'in Tillo ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileriyle zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için kar örtüsünün çok olduğu alanlarda yemleme çalışması yaptı.

        Tillo Tabiat Parkında yaban hayvanları için doğaya 400 kilogram buğday, arpa, mısır ve yemek artığı ile 150 kilogram pazar artığı ekmek bırakıldı.

        Çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının tespiti için yemleme yapılan alanların fotokapanlar ile izlendiği bildirildi.

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