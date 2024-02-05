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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu yerinden olmuş Filistinlilerin sığındığı Refah’a "kara saldırısı" sinyali verdi

        İsrail Başbakanı Netanyahu yerinden olmuş Filistinlilerin sığındığı Refah'a "kara saldırısı" sinyali verdi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır sınırında yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 05.02.2024 - 07:19
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

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        İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki saldırılara ilişkin Netanyahu’nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalarını yayınladı.

        Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail'e "silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini" belirten Netanyahu, aralarında "anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını" kaydetti.

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        Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, “Hamas’ı ortadan kaldırmanın” da esas amaçları olduğunu aktardı.

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        "ONLARLA İLGİLENECEĞİZ"

        "Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini" iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde “agresif baskınlar” yaptığını ve bölgenin “askerden arındırılması gerektiğini” de savundu.

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        "HER ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

        Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, “Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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        SAVUNMA BAKANI DA REFAH'A SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

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        Filistin yönetimi de, İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

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        1 MİLYONU AŞKIN FİLİSTİN REFAH'A SIĞINDI

        Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

        İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
        #refah

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