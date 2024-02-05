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        Haberler Gündem Güncel Kaptan Oğuz Kök'ün gemiden düşerek hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü çıktı! - Güncel haberler

        Kahreden anlar! Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı

        İstanbul Boğazı'nda kılavuzluk hizmeti vereceği gemiye çıkarken denize düşen kaptan Oğuz Kök'ü hayattan koparan kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Denize düşen ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kök'ün ise hiportermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kök'ün ayrıca 2006 yılında boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptan olduğu da öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:07
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        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
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        İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

        DHA'nın haberine göre Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı güney girişinde meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı.

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        Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kök´ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan Kök´ün denize düştüğü görülüyor.

        BOĞAZDA DÜMENİ KİLİTLENEN GEMİYİ DURDURMUŞTU

        Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

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        #oğuz kök

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