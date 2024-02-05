Kahreden anlar! Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı İstanbul Boğazı'nda kılavuzluk hizmeti vereceği gemiye çıkarken denize düşen kaptan Oğuz Kök'ü hayattan koparan kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Denize düşen ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kök'ün ise hiportermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kök'ün ayrıca 2006 yılında boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptan olduğu da öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:07 facebook

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