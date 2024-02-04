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        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Siirt-Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:56
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        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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        Siirt-Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen 25 araç ile kontrolden çıkarak şarampolde mahsur kalan bir kamyonet, Karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Araçların güvenli bölgeye geçişi sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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