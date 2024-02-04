Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen 25 araç ile kontrolden çıkarak şarampolde mahsur kalan bir kamyonet, Karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt-Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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