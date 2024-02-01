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        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti

        SİİRT´te yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı İlknur Sevcan Özçelik (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:10
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        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
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        SİİRT´te yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı İlknur Sevcan Özçelik (37), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Sevcan Özçelik'e, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özçelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan İlknur Sevcan Özçelik'in, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru Yavuz Özçelik'in eşi olduğu öğrenildi.

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