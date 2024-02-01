Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmada!

İngiliz müzayede evi Bonhams tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile ilk sözleşmesini imzaladığı peçetenin mart ayında 300 bin pound (11 milyon 500 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.

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Peçete 2000 yılının aralık ayında, o dönem Barcelona'nın sportif direktörü olan Carles Rexach, Messi'nin babası Jorge Messi ve menajer Horacio Gaggioli ile kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak Arjantinli genci kadrolarına katmak üzere anlaştığında imzalanmıştı.