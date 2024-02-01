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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmada! - Futbol Haberleri

        Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmada!

        Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmaya çıkıyor. Arjantinli yıldızın 13 yaşında Barcelona'ya transfer olurken imzaladığı peçetenin başlangıç fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:13
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        Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'nin futbola resmi olarak adım atmasını sağlayan ilk sözleşmesi açık artırmaya çıkıyor.

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        Henüz 13 yaşındayken Newell's Old Boys'tan Barcelona'ya transfer olan Arjantinli süperstar, futbol tarihini değiştirecek ilk imzasını bir peçete kağıdına atmıştı.

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        Yıllar sonra Messi'nin imzaladığı peçete, açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

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        BAŞLANGIÇ FİYATI 300 BİN POUND

        İngiliz müzayede evi Bonhams tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile ilk sözleşmesini imzaladığı peçetenin mart ayında 300 bin pound (11 milyon 500 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.

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        Peçete 2000 yılının aralık ayında, o dönem Barcelona'nın sportif direktörü olan Carles Rexach, Messi'nin babası Jorge Messi ve menajer Horacio Gaggioli ile kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak Arjantinli genci kadrolarına katmak üzere anlaştığında imzalanmıştı.

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        TENİS KULÜBÜNDE TARİHİ AN

        Futbol tarihindeki bu önemli an, Rexach'ın, Messi'nin babasını oğlunun İspanyol kulübündeki ilk denemelerinin ardından yanıt alamamasından duyduğu endişe üzerine öğle yemeğine davet etmesinin ardından gerçekleşti.

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        Pompeia tenis kulübünden gelen peçetede, "14 Aralık 2000 tarihinde Barselona'da, Bay Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşıt görüşe bakmaksızın, üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız koşuluyla Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul eder" yazmaktadır.

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