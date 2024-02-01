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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı! - Haberler

        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!

        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi ile iki kayınbiraderini öldüren cani koca Halil Çağlar'ın vurduğu baldızı Adile Oymak'ın da yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:15
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        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
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        Gaziantep'te Halil Çağlar'ın boşanma aşamasındaki eşi ve 2 kayınbiraderini tabancayla öldürüp yaşamına son verdiği dehşette yaralanan baldızı Adile Oymak da hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çağlar´ın kızı Nimet Çağlar´ın tedavisi ise sürüyor.

        Yüksel Çağlar
        Yüksel Çağlar

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Ocak günü Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi.

        TIR şoförlüğü yapan Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasında olduğu eşi Yüksel Çağlar ile konuşmaya gitti.

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        Katil zanlısı Halil Çağlar
        Katil zanlısı Halil Çağlar

        Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'a ateş açtı, ardından aracı ile kaçtı.

        Mehmet Oymak
        Mehmet Oymak

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak´ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Çağlar ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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        Ahmet Oymak
        Ahmet Oymak

        Adile Oymak da bugün tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi´nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Adile Oymak
        Adile Oymak

        Adli tıp kurumuna getirilen Adile Oymak´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çağlar çiftinin kızları Nimet Çağlar´ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        #son dakika
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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