Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarını söyledi.

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Bu kapsamda kalıcı konutların bir ayağının da TOKİ marifetiyle yapılan konutlar olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."