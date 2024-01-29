Siirt'te yolu kardan kapanan köylerdeki 2 hasta ekipler tarafından hastaneye ulaştırdı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yolu kardan kapanan köylerdeki 2 hasta, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Pervari'de etkili yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Kışlacık köyünde Berivan Karaduman'ın (35) üzerine kaynar su dökülmesi, Şirvan'ın Yamaçlı köyünde yaşayan Behice Durmuş'un (56) ateşinin yükselmesi üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.

Her iki bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açarak ulaştığı hastaları 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hastalar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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