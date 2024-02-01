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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa şirketleri ucuz mu? Endeks nereye gider? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa şirketleri ucuz mu? Endeks nereye gider?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oluyor. ABD Merkez Bankası Fed'in son faiz kararının ele alındığı programda Kaya, bankanın faiz indirimlerini ötelemesinin global ekonomi ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarını değerlendiriyor. Borsa İstanbul'da beklenen yabancı yatırımcı ilgisi ile birlikte endeksin ne kadar etkilenebileceğine dair görüşlerini aktaran Kaya, bu ilginin zamanlamasına ilişkin tahminlerini de paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:54
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oluyor. ABD Merkez Bankası Fed'in son faiz kararının ele alındığı programda Kaya, bankanın faiz indirimlerini ötelemesinin global ekonomi ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarını değerlendiriyor. Kaya, global gelişmelerin Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisine de geniş olarak yorumluyor. Borsa İstanbul'da beklenen yabancı yatırımcı ilgisi ile birlikte endeksin ne kadar etkilenebileceğine dair görüşlerini aktaran Kaya, bu ilginin zamanlamasına ilişkin tahminlerini de paylaşıyor. Kaya, pandemi sonrası Türkiye'de uygulanan heteredoks ekonomi politikaları nedeniyle borsadan çıkan yabancı yatırımcının geri dönüşünün hem endeksi hem sektörleri nasıl etkileyeceğine yönelik fikirlerini aktarıyor.

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        YAVAŞLAMA YABANCI İLGİSİNE SET OLUR MU?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kaptanlığında yürütülen ekonomik programın enflasyon, faiz ve büyüme hedeflerinin tutturulup tutturulamayacağı konusundaki fikrini ortaya koyan Kaya, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini bu durumun yabancı ilgisine set olup olmayacağını anlatıyor.

        HALKA ARZLAR NASIL ETKİLEYECEK?

        Yeni ekonomi politikalarının çıktıları hangi sektörleri nasıl etkileyeceğinin cevabının arandığı programda mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağı ele alınıyor. Kaya ayrıca 2024'te beklenen yeni halka arzlara da değinerek gelmesi beklenen arzların piyasaya etkisini değerlendiriyor. Borsa şirketlerinin piyasa değerinin sorgulandığı programda Kaya, Borsa İstanbul bir süredir devam eden yatay trendin kırılıp kırılmadığını yorumluyor.

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