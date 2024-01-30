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        Siirt'e gelen depremzede 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Siirt'e gelen 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:40
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        Siirt'e gelen depremzede 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Siirt'e gelen 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılandı.

        Türk Kızılay Siirt Şubesince 2020'de ihtiyaç sahiplerine yönelik kurulan "Kızılay Butik", geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Siirt'e gelen depremzedelere de hizmet veriyor.

        Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ndeki giyim mağazasında haftanın bir günü ihtiyaç sahibi çocuk, genç ve yetişkinlere, haftanın bir günü de Siirt'te bulunan depremzede ailelere destek sağlanıyor.

        Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, AA muhabirine, depremzede ailelere yönelik kuru gıda, sıcak yemek ve nakdi yardımın yanında çeşitli sosyal çalışmalar da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin herkesi etkilediğini kaydeden Altunç, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kızılay gönüllüleriyle hayırseverlerden topladıkları giyim ve gıda kolileri ile battaniyeleri hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdıklarını anımsattı.

        Yaklaşık 4 ay gönüllülerinin Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da hizmet verdiğini aktaran Altunç, deprem bölgelerinde sıcak yemek ve kuru gıda kolileri dağıttıklarını kaydetti.

        Deprem bölgesinde ve Siirt'te depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Altunç, giyim yardımların her yaşa uygun kullanılmamış parçalar olduğunu belirtti.

        - "Siirt'e gelen ailelere 42 bin parça giyim yardımı yapıldı"

        Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabısına birçok ürünün bulunduğu mağazanın her ay yenilendiğini anlatan Altunç, şu bilgileri verdi:

        "Mağazamızda şu ana kadar 8 bin 500 aileye yaklaşık 198 bin parça giyim yardımı yapıldı. Bu yardımların içinde merkez, ilçe ve köylerde 6 bin öğrenciye 46 bin ve depremzedelere 42 bin parça yardım da bulunuyor. Deprem bölgesinden Siirt'e gelen 1074 aileye 42 bin parça giyim yardımı yapıldı. Kızılay alan el ile veren el arasında bir köprüdür. Veren ele teşekkür ediyor, alan eli de incitmiyoruz. Kan bağışı ve sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu işi gönüllülük esasına göre yapıyoruz."

        Altunç, ramazan ayı için hazırlıklarının başladığını, kurumlarla koordineli çalışarak mümkün olduğunca depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Türk Kızılay gönüllüsü Tuana Kılıçarslan ise arkadaşlarıyla Kızılay'ın çalışmalarına severek katıldığını aktararak, depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için mağazadaki çalışmalara destek verdiklerini, evlere koli ve hijyen paketleri dağıttıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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