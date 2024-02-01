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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama - Magazin haberleri

        Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Settar Tanrıöğen'in beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi hastanede devam ediyordu. Yapılan açıklamada "Risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:16
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan 61 yaşındaki Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

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        Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.

        'Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı 'Abdullah', dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, şirketin yönetim kurulu başkanlığının elinden alınmasından sonra kalp krizi geçirmişti.

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        #Settar Tanroğen
        #kızılcık şerbeti
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