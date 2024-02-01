Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki: Serge Aurier! GS son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki: Serge Aurier

        Sacha Boey transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Nottingham Forest'in sağ beki Serge Aurier ile anlaşma sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman temsilcisi Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek pozisyonuna transferini yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen sağ bek Serge Aurier'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

        31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12, İngiltere Lig Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

        Fildişi Sahilli futbolcu kariyerinde daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal'de top koşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?