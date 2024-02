Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması - Son dakika haberleri

Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması - Son dakika haberleri

Son dakika haberi Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hakkında konuştu. Kurtulmuş, "İki yargı kurumu arasındaki hukuki ihtilafın tarafı Meclis değildir. Bu süreçte Meclis'in taraf olmaması için de özel bir özen gösterdik. En başta, Meclis'in ilk açıldığı gün Atalay'ın ismi okundu, davet edildi. Tabii tutuklu olduğu için gelemedi. Arkasından özlük hakları verildi, danışmanları atandı. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Komisyonu'na, bağımsız milletvekillerine düşen kontenjandan yine bütün partilerin ortak anlayışıyla, Başkanlık Divanı'nda Can Atalay'ın olmasıyla ilgili ortak bir yaklaşım sergilendi. Ben bunu defaatle daha evvel de söylemiştim. Yani bu süreçte Meclis'in tavrı bellidir" ifadelerini kullandı

Giriş: 01.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:34

