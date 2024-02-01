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        Lewis Hamilton, Ferrari'yle anlaştı! Formula 1'de yer yerinden oynayacak

        Lewis Hamilton, sürpriz bir hamleyle 2025'te Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor. Açıklamanın bu hafta bitmeden duyurulabileceği iddia ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:35
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        BBC Sport'a göre Lewis Hamilton 2025 sezonu için Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor!

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        Bir dizi üst düzey kaynak, yedi kez şampiyon olan pilot ile Ferrari arasında bir anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın bugün açıklanabileceğini söylüyor.

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        Ferrari, Hamilton'ın 2025 sezonu için Charles Leclerc'e katılmasını istiyor.

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        39 yaşındaki pilot geçen yaz Mercedes'le 2024 ve 2025 yılları için iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı ancak istediği takdirde bir sezon sonra ayrılabilecek gibi görünüyor.

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        Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçme olasılığı bugün İtalyan ve İspanyol medyasında da haberleştirildi.

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        Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğine dair yıllardır aralıklı olarak söylentiler çıkıyordu. Şimdiye kadar bu söylentilerin pek bir gerçekliği yoktu ama bazı kaynaklar bunun farklı olduğunu söylüyor.

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        Ferrari ve Mercedes yorum yapmayı reddetti. Buna rağmen BBC Sport'a konuşan kaynaklar, Mercedes takımının tüm üyelerinin bugün TSİ 14:00'te patron Toto Wolff ve teknik direktör James Allison ile yapılacak takım brifingine çağrıldığını söyledi. Bu muhtemelen Hamilton'ın ayrılacağını duyurmak için olacak.

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        Hamilton ile Ferrari arasındaki anlaşmanın hızlı şekilde gerçekleştiği dile getiriliyor.

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        Ferrari, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Sainz ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapıyordu ancak Ferrari başkanı John Elkann daha sonra Hamilton'ın bir olasılık olduğunu keşfetti ve imzasını güvence altına almak için harekete geçti.

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        İkili arkadaş ve son yıllarda birçok kez sosyal ortamda bir araya geldiler.

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        Hamilton yedi dünya şampiyonluğundan en sonuncusunu 2020'de kazandı ve ağustos ayında Mercedes'le iki yıllık son anlaşmasını imzalayarak takımdaki süresini 13 yıla çıkardı.

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        Ferrari, 2019 yılında son dünya şampiyonu Hamilton ile gelecekte kendilerine katılması konusunda görüşmeler yaptığını itiraf etti.

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        Red Bull, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde eski FIA yarış direktörü Michael Masi'nin yarışın sonundaki güvenlik aracı periyodunu işletirken kuralları göz ardı etmesinin ardından Hamilton'ın Max Verstappen'e kaybettiği tartışmalı yarıştan bu yana son iki sezonda sporu domine etti.

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        Geçen sezonun sonunda Hamilton, Mercedes'in iki zor sezonun ardından toparlanıp Red Bull'a meydan okuyabileceğine olan inancı konusunda tereddütlüydü.

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        Ferrari de zor birkaç sezon geçirdi ve iki takım geçen yıl takımlar şampiyonasında ikincilik için yarıştılar ve sezon sonunda Ferrari daha hızlı bir araç olmasına rağmen Mercedes bu mücadeleyi kıl payı kazandı.

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        Hamilton'ın bu hamlesi, 2013 sezonunda Mercedes için McLaren'den ayrılmaya karar verdiğinde olduğu gibi F1'de şok etkisi yaratacak.

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        O dönemde pek çok kişi Hamilton'ın kararını sorgulamıştı ancak bu kararın son derece öngörülü olduğu ortaya çıktı.

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        2014 sezonundan itibaren Hamilton ve takımı F1'i domine ederek Britanyalı pilotu F1 tarihinin en başarılı pilotu haline getirdi.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göreyse Lewis Hamilton’ın 2024’te de İtalyan ekbi adına yarışması muhtemel.

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