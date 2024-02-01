En çok aidat ödeyen il ve ilçeler
Türkiye'nin aidat şampiyonları açıklandı. En çok aidat ödeyen il ve ilçeler ortaya çıktı
Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 oranında arttığını gösterdi.
22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan uygulamaya göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek iller şöyle sıralandı:
Muğla - 2.607 TL
İstanbul - 2.483 TL
Ankara - 1.743 TL
İzmir - 1.512 TL
Gaziantep - 1.456 TL
Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip iller ise şunlar:
Kırklareli - 228 TL
Düzce - 309 TL
Aksaray - 316 TL
Uşak - 354 TL
Kayseri - 375 TL
BEŞİKTAŞ'TA AİDAT ORTALAMASI 5 BİN TL'Yİ AŞTI
Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5.635 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler oluşturdu.
Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı.
Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırladığı gözlemlenirken, İstanbul'da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy'de görüldü. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.
Raporda, İzmir'de ve Ankara'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İzmir'de daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 3.761 TL ile Çeşme olurken, Çeşme'yi Narlıdere, Bayraklı, Kemalpaşa ve Urla takip etti.
Ankara'da ise rekor 2.730 TL ile Çankaya'nın oldu. Çankaya'yı; Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kahramankazan izledi.