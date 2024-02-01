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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de akılalmaz taksi dehşeti! Taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vuruldu - Son dakika haberleri

        İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vuruldu

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksici, "soğukta üşümesin" diye aracına aldığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç içi kameraya yansıyan olayda, taksici ağır yaralandı. Araçta bir şeyler arayan saldırgan daha sonra kaçtı. Silahlı saldırganı silahı ile yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:55
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        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
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        İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü, soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.

        Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E.(44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

        SOĞUKKANLILIKLA 3 EL ATEŞ ETTİ

        Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

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        "BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN" DİYE NASİHAT VERDİ

        Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

        TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ YANLIŞ ADRES VEREREK DAKİKALARCA OYALADI

        Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

        “HAVA SOĞUK ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ”

        Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

        SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerince saldırganı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

        Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin D.A., olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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