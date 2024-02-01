Ryan Kent'in Lazio'ya transferi iptal oldu!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Ryan Kent'e İtalyan ekibi Lazio talip olmuştu. İngiliz futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent'in takımdan ayrılması gündemdeydi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Kent'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralama konusunda Fenerbahçe ile anlaşmıştı
Transferin resmileşmesi beklenirken; Sky Italia'nın haberine göre Ryan Kent, Lazio'ya gitmekten vazgeçti.
Ryan Kent konusunda kulüp %100 maaşı karşılığında Lazio ile anlaştı fakat Kent sebep belirtmeden teklifi reddetti.
İngiliz futbolcu kısa süre önce resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gitmişti.
Sarı lacivertli forma ile 15 maça çıkan ve 634 dakika sahada kalan Kent, 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.