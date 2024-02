Jessica May: Türk insanı beni sahiplendi - Magazin haberleri

Jessica May: Türk insanı beni sahiplendi - Magazin haberleri

Habertürk 'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Jessica May, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, uzun bir süredir Brezilya'da olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu; "Ben bayağıdır buralarda yoktum. Yeni geldik. 40 dereceden İstanbul'a geldim. Tam eksi sıcaklıklara denk geldim ama İstanbul'a bayılıyorum. Orada da tarlada çalıştım, anneme, babama yardım ettim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu. Bisiklet kullanmak gibi bu, unutmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Birçok oyuncunun yurt dışına çıkma ve orada yaşama isteğinin aksine Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören Jessica May; "Gerçekten mankenliğe başladığımda yurt dışı hevesim vardı. Türkiye'yi hiç düşünmemiştim ama şimdi burası benim ikinci vatanım. Brezilya benim ilk vatanım ama burayı çok sevdim. Şanslı mıyım ben bilmiyorum ama çok iyi insanlara denk geldim" diye konuştu.

3 Şurada Paylaş!









"TÜRKİYE BENİ SAHİPLENDİ"

Türkiye ve Türk insanına övgü dolu sözler sarf eden Jessica May, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Burada çok sıcak kanlı insanlar var. Kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum. Evet, Brezilyalılar da sıcak kanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye, beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Ben burada olduğumda çok mutlu hissediyorum. "Tabii ki mutlu olacaksın para kazanıyorsun" dediler. "Doğduğun yer değil, doyduğun yer" dediler ama öyle bir şey yok. Burada çalışmasam da ben buraya aşığım. Kariyerim burada başladı ama Brezilya'dan da teklifler alıyorum. Geçen sene bir teklif aldım ama burada projem vardı gidemedim. Şu an gitsem orada da çalışabilirim ama ben burayı tercih ediyorum. Hayat ne getirir bilemeyiz ama burayı çok ama çok seviyorum.