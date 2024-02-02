Enes Ünal, Bournemouth'a transfer oldu!

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Forvette oynayan 26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.