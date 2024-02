Dilan Çiçek Deniz - Cem Yiğit Üzümoğlu; biri mantıktan diğeri duygudan yana

7 Şurada Paylaş!

"AŞKIN KENDİSİ BİR MEVSİM"

• Aşkın mevsimi olur mu yoksa aşkın kendisi bir mevsim midir? Hangi mevsimde yaşanırsa, aşk mevsimi o zaman mıdır?

Dilan Çiçek Deniz... Olabilir... Sanki yazları daha keyifli oluyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu... Aslında aşkın kendisinin bir mevsim olması da güzel. Sizin söylediğiniz çok güzel... Ben öyle düşünmemiştim. Aşk mevsimsizdir demek başka bir şey ama aşkın kendisinin bir mevsim olması çok güzel bir yaklaşım. Aslında keyfine göre değişir; yazı da olur kışı da olur. Soğuk; kötü olmak zorunda değil, sıcak; kötü olmak zorunda değil. Evet, aşk belki de kendi kendine bir mevsimdir.

"BENİM HAYATIMLA ÖZDEŞLEŞEN HİKÂYE ÖRGÜSÜNE SAHİP"

• İzleyicilerin filmi izledikten sonra salondan özellikle hangi duygularla çıkmasını umarsınız? Filme hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı?

Dilan Çiçek Deniz... Geçmişe yönelik bir özlem olabilir. Filmi izledikten sonra belki kendi yaşanmışlıklarını hatırlarlar ve hafif bir tebessüm olabilir. Hemen hemen diğer yapımlarımdakine benzer bir çalışma yaptım ama her okuduğumuz senaryonun her karakterin ve her çalışma arkadaşının enerjileri çok farklı olduğu için aynı şeyi yapsan bile kendi adına hep farklı sonuçlar doğuruyor. O yüzden bol bol okuma provaları yaptık, karakterler üzerine çok konuştuk. Keyifli bir süreç oldu.

Cem Yiğit Üzümoğlu... Benim bu karakter nezdinde yaptığım farklı çalışma, bir tık daha onun enerjisini daha çocuksu ve daha hiper bir yere getirmeye çalışmaktı. Onu daha hata yapabilir ve kimi zaman oldukça yanlış sonuçlara evrilecek şeyleri yapabilecek bir enerjiye çıkarmaktı. Bir de onun dışında benim hayatımla özdeşleşen hikâye örgüsü olduğu için sahnede bazı noktaları bir şekilde kişiselleştirmeye çalıştım. Bu rol için daha kişisel bir çalışma yaptım.