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        Haberler Gündem Hava Durumu Türkiye parçalı bulutlu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

        Türkiye parçalı bulutlu! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:24
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        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 10°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -2°

        Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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