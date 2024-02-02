Türkiye parçalı bulutlu! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Kısmen Güneşli 10° Ankara Güneşli 7° İzmir Güneşli 14° Antalya Güneşli 17° Trabzon Güneşli 10° Bursa Kısmen Güneşli 7° Adana Güneşli 16° Diyarbakır Güneşli 10° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Parçalı bulutlu -2°

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.