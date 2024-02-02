Son dakika haberi Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı Santa Maria Kilisesinde bir vatandaşın hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında;



Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 1, 2024

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Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU? Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemlerin akşam saat 20.00 sırlarında bitti. İfadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan, aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 21 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 34 şüpheliden aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İSTANBUL-Kiliseye saldırısında 25 şüpheli tutuklandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.