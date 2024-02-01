Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oluyor: Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Sacha Boey'u rekor bonservis bedeliyle Bayern Münhi'e satan Galatasaray'da Cedric Bakambu da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor!
Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etmeye hazırlanıyor.
İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.
Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu.
Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.