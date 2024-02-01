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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oluyor: Son dakika spor haberleri - Galatasaray Haberleri

        Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oluyor: Galatasaray'da bir ayrılık daha!

        Sacha Boey'u rekor bonservis bedeliyle Bayern Münhi'e satan Galatasaray'da Cedric Bakambu da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:58
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        Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etmeye hazırlanıyor.

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        İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.

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        Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.

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        Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu.

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        Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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        Tecrübeli golcü İspanya'da daha önce Villarreal formasını terletmişti.

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