Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 2 hasta, kardan kapanan yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde yüksek ateş şikayeti görülen Behcice Durmuş (56) ile Pervari ilçesinde bacağına kaynar su dökülen Berivan Karaduman (35), kardan kapanan yolların açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 2 hasta, kardan kapanan yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde yüksek ateş şikayeti görülen Behcice Durmuş (56) ile Pervari ilçesinde bacağına kaynar su dökülen Berivan Karaduman (35), kardan kapanan yolların açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

        Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde Behcice Durmuş´in, dün gece ateşi çıktı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından yolun açılmasıyla köye ulaşıp ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Durmuş'u hastaneye ulaştırdı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Pervari ilçesi Kışlacık köyünde de Berivan Karaduman, bacağına kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu 2 saatlik çalışmayla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıp, sağlıkçılar köye ulaştırıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Siirt ve Şırnak'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt ve Şırnak'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt'te yolu kardan kapanan köylerdeki 2 hasta ekipler tarafından hastaney...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köylerdeki 2 hasta ekipler tarafından hastaney...
        Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastanın yardımına ekipler yetişt...
        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastanın yardımına ekipler yetişt...
        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 99 köy ve mezraya ulaşım s...
        Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 99 köy ve mezraya ulaşım s...