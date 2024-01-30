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        Haberler Dünya Maldivler Meclisi'nde vekillerin akılalmaz kavgası! Yumruklar havada uçuştu

        Maldivler Meclisi'nde vekiller yumruk yumruğa kavga etti

        Maldivler'deki parlamento oturumunda çıkan kavgada milletvekilleri birbirlerinin peşinden koştu, yumruk attı, saçlarını çekti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:33
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        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
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        Pazar günü Maldivler'deki parlamento oturumunda yeni bakanların onaylanması konusunda hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasındaki gerginlikler yerini kavgaya bıraktı.

        Muhalefetteki Maldiv Demokrat Partisi'nin (MDP), oylama öncesinde yeni seçilen cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu'nun kabinesinin dört üyesini onaylamamasının almasının ardından çıkan gerilim sonrası önce parlamento oturumu engellendi.

        Parlamento içinden çekilen görüntülerde iki vekilin, bir diğer vekili devirmesinin ardından kavga ettiği görülüyor. Kavga büyüdükçe yumruklar havada uçuşurken bazı vekillerin de birbirlerinin saçını çektiği dikkat çekiyor.

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        Fiziksel tartışma sırasında iki milletvekilinin odanın yakınında düşmesi sonucu başından yaralandığı birinin ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

        Yerel medyanın haberine göre göre parlamentonun içine yerleştirilen mikrofonlar, milletvekillerinin arbede sırasında birbirlerine karşı silah olarak kullanmalarını önlemek için götürüldü.

        Şu ana kadar 18 üye kabine bakanları olarak görevlerine devam etmek için parlamento onaylarını almayı başardı. Diğer isimler için gerilim ise sürüyor.

        * Haberin görseli X'teki videodan servis edilmiştir.

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        #Maldivler
        #dünya
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