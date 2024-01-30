Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Transfer, Assignon, Psikolojik üstünlük...

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"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GİBİ BİR ŞEY OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışı için ise Okan Buruk, "Son maçlar iki takımın da yakın geçti. Fenerbahçe son 3 maçını zorlanarak kazandı. Bizim de bu şekilde son maçlarda galibiyetimiz var. Oyun olarak üstün oyunumuz var. Fenerbahçe de aynı şekilde dominant oynuyor. İki takım da bu pozitif havada puan kaybetmemek için oynuyor. Eskiden puan kaybı normal karşılanabilirdik ama şimdi puan kaybı normal karşılanmıyor. İki takım da kazanmak için elinden geleni yapıyor. Bu hafta da deplasmana gidiyoruz, Fenerbahçe de deplasmana gidiyor. Hangi takım en az hata yaparsa şampiyon olacak gözüküyor. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu takvim içinde oyuncular da yıpranabiliyorlar. Önümüzdeki hafta kupa da geliyor. Psikolojik üstünlük gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. İki takım aynı puanda. Şansları eşit. Galatasaray’ın genlerinde özellikle bizim şampiyonluk yarışı olduğumuz dönemlerde hep şampiyonluğu kazanmış bir Galatasaray var. Yine mayıslar bizim demek istiyorum. Hedefimiz o, şampiyonluk yolunda bir şampiyonluk daha kazanabilmek. Fenerbahçe’nin de ne kadar iyi bir takım olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan dışarıya da aynı o sevgiyi, mutluluğu verebilmek. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.