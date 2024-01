Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin temelini oluşturan 13 başlığı sıralarken; şehirlerde afetlere hazırlık, iklim değişikliği, yeşil çevre, sıfır atık ve dijital teknolojilere öncelik verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıladı.

AK Parti Kongre Merkezi önünde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizi yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Kongre binamızın bulunduğu çevre içinde uyum olmasına özen gösterdik. Binamız her anlamda engelsiz olarak tasarlandı. Bundan siyaset akademisi gibi eğitimleri burada yapabileceğiz. Toplumumuzun farklı kesimleriyle toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Bizler burada yapacağımız faaliyetlerle kongre merkezimin hakkını vermeye çalışacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz" dedi.

Bugün burada AK Partimizin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletimizin takdirine sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her seçim idarelerden hesap sorduğu kritik eşiklerdir. Her seçim yeni bir dönemin, sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Bir ülkede ister hükümet ister şehir düzeyinde kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez.

"MESELE EN ÇOK BELEDİYEYİ KAZANMAK DEĞİL"

Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz.

2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedeflerimize çelme takması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini; siyasi ve ekonomik olarak zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Asıl hedef Türkiye'dir.

Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz.

Bugün burada size 14 Mayıs seçim beyannamemizi paylaşırken, çalışma tarzımızı hatırlatmak istiyorum.

SEÇİM TALİMATI

31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da sahiplenmenizi istiyorum.