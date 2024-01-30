Yarışmalara katılmak istediğini ve şampiyonluk kazanmayı hayal ettiğini belirten Şefik Uras Tırpan, "Cumartesi ve pazar günleri piste geliyoruz. Babam beni eğitiyor. Yaş grubumdaki yarışlara katılmak istiyorum. Motora binerken mutlu oluyorum, korkmuyorum" dedi.

Oğlunun 5 yaşından itibaren motosiklet kullanmaya başladığını belirten Yakup Tırpan, şunları söyledi:

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"Şefik Uras, 1 yıldır motora biniyor. Ben çocukluğumdan beri motora biniyorum. Oğlumu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bu yıl düzenleyeceği motokros şampiyonalarına hazırlıyorum. Kendisi motora binmeyi çok seviyor.