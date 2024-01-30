Galatasaray'ın transfer hedefleri Fransa'da!
Sol bek ve sağ bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa'ya odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılıların hem sol bek hem sağ bek transferleri için görüşmeler yürüttüğü isimlerin büyük bölümü Ligue 1'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki oyuncular ve son dakika gelişmeleri ise şöyle:
Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sacha Boey'in satışı, Angelino'yla da yolların ayrılması sonrasında elinde ne sol bek ne sağ bek kalan sarı-kırmızılılar önceliği de savunmanın kanatlarına verdi.
Teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verirken müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada ise cumaya kadar bek transferlerinin tamamlanmasını istedi.
Hem sol bek hem sağ bek için geniş bir listeye sahip Galatasaray adeta Fransa'ya kamp kurmuş durumda. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki oyuncular ve son dakika gelişmeleri ise şöyle:
LORENZ ASSIGNON'DA RENNES YÜKSEK UÇUYOR
Sacha Boey'un da transfer edildiği Rennes'den ayrılmak isteyen Lorenz Assignon için Galatasaray harekete geçmiş durumda.
Hücumdaki özellikleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek için teklifini yapan sarı-kırmızılılara Rennes'in yanıtı ise çift haneli bonservis bedeli oldu.
Tek bölgeye böyle bir harcama yapmak istemeyen Galatasaray, Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Rennes'de düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Assignon'un gönlünde yatan kulüp ise Galatasaray.
SICAK GELİŞME: JONATHAN CLAUSS DA GÜNDEME GELDİ
L'equipe'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Jonathan Clauss ile ilgileniyor.
Oyuncunun menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hızlı bir şekilde transfer edilebileceğinin de altı çizildi.
Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı.
2022/23 sezonunun başında Lens'ten Marsilya'ya transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, mavi beyazlı forma ile çıktığı 70 maçta 4 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.
SOL BEKE YENİ ADAYLAR
Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda harekete geçti.
Le Parisien'de yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Tagliafico'nun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
ARJANTİN'DEN FABRA İDDİASI
Arjantin basınından ESPN ise, Frank Fabra ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Habere göre, Galatasaray, Boca Juniors'un tecrübeli sol beki Fabra için ilgi gösteriyor.