Galatasaray'ın transfer hedefleri Fransa'da! Sol bek ve sağ bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa'ya odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılıların hem sol bek hem sağ bek transferleri için görüşmeler yürüttüğü isimlerin büyük bölümü Ligue 1'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki oyuncular ve son dakika gelişmeleri ise şöyle: Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:56 facebook

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Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sacha Boey'in satışı, Angelino'yla da yolların ayrılması sonrasında elinde ne sol bek ne sağ bek kalan sarı-kırmızılılar önceliği de savunmanın kanatlarına verdi.

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Teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verirken müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada ise cumaya kadar bek transferlerinin tamamlanmasını istedi.