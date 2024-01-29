Ferhat Göçer: Çöplüğe dönüşme riski var

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"KALİTE DÜŞÜKLÜĞÜ MUTLAKA VAR"

• Dijitalleşme ve zamanın ruhuyla birlikte müzik kalitesinde düşüş olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur yoksa işin doğasında kötü işlerin de olması doğal mıdır? Kötü işleri görüp genelleme mi yapıyoruz yoksa işler genel anlamda kötü mü?

Bravo... Bu çok hassas bir nokta. Bu olağan bir şey. Kalite düşmesini olağan karşılamak lâzım. Bir kalite düşüklüğü var mı? Mutlaka var. Sebebi şu; bir kere korkunç bir tüketim sürecindeyiz. Dikkat azalmış vaziyette. Bundan 5 - 6 yıl öncesine kadar bir eserin süresi 5 dakikalardaydı hatta 4 dakikanın altında eser neredeyse çıkartılmazdı ama şu anda eserin süresi 2.5 dakikalara düşmüş vaziyette. Bu giderek 1 - 1.5 dakikalara düşecek. Onu bırak, TikTok gibi bir mecrada eserin seni yakalayıp yakalamaması 15 saniye bile sürmüyor. Görsel ve duyusal olarak seni o 15 - 20 saniyede yakalayamıyorsa neredeyse yok olmaya mahkum oluyor. Dolayısıyla bunu yakalayabilmek adına çok garip metotlar türüyor. Bu, eserin genel kalitesinde ciddi sorunlar yaratıyor. Bir diğeri de zaten herkes ürettiği için şu anda önüne gelen big maker oluyor. Aranjörlük diye bir şey vardı, armoni diye bir şey vardı. Şimdi 1 - 1.5 ay bir yerde çalışan biri, "Ben big maker oldum" diye ortaya çıkıyor. Big maker’lık diye bir meslek türedi. Yani aranjörlükten türeyen başka bir şey oldu. Hemen bir tekno, t-rap ya da hip-hop altyapısı koyuyorlar ve üstüne melodi bile koymadan cümlelerini koyup bir şey üretiyorlar. Yanlış anlaşılmasın, bunu küçümsemiyorum ama bu öyle bir genele yayıldı ki şu anda bunun kalitesini sorgulayamaz haldeyiz. Dolayısıyla onu doğal seleksiyona bırakmak zorundayız. Ne kalacak ne yok olacak, bunu zaman bize gösterecek. Bunun yargıcı biz olamayız.