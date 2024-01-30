Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı

Peki, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gişesi kaç kişiyle açıldı? 26 – 28 Ocak arasındaki hafta sonunda en çok izlenen ilk 5 yapım bir kez daha Türk filmleri oldu. En çok izlenen film, ‘Lohusa’ olurken Türk filmleri, hafta sonunda kesilen 1.001.662 biletin yüzde 94.84’ünü aldı. “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 75.680 kişiyle açılarak hafta sonunu 4’üncü sırada tamamladı.

* Parantez içindeki rakamlar, filmlerin gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor. * Gişe verileri... Box Office Türkiye

EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM • Lohusa… 254.233 (848.656) • Kolpaçino 4 4’lük… 226.470 (1.441.444) • Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 216.798 (1.812.360) • Cem Karaca’nın Gözyaşları… 75.680 (Açılış) • Kardeş Takımı… 70.055 (250.780)

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Cem Karaca'nın biyografi filminin akıbetinin ne olacağı henüz belirsiz. İlkim Karaca, cuma günü mesai saati bitimine kadar 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırırsa "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimi duracak. Sonra da yeni bir yargı süreci başlayacak.

Peki; izleyiciler, biyografi türündeki filmlere ne kadar ilgi gösteriyor?

Özellikle son 10 yılda biyografi filmlerine bir hayli ilgi gösteriliyor. Öyle ki biyografi filmleri, komedi filmleriyle birlikte gişeleri domine etti.

• KELEBEĞİN RÜYASI (2013)

Açılış… 430.819

Toplam İzleyici Sayısı… 2.167.456

• AYLA (2017)

Açılış… 312.135

Toplam İzleyici Sayısı... 5.589.872

• MÜSLÜM (2018)

Açılış… 600.141

Toplam İzleyici Sayısı: 6.480.563

• BİZİM İÇİN ŞAMPİYON (2018)

Açılış… 195.542

Toplam İzleyici Sayısı… 2.578.074

• CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU (2019)

Açılış… 292.685

Toplam İzleyici Sayısı... 1.880.959

• ÇİÇERO (2019)

Açılış... 160.382

Toplam İzleyici Sayısı... 936.601

• İKİ GÖZÜM AHMET (2020)

Açılış… 17.960

Toplam İzleyici Sayısı... 63.230

• ÂKİF (2021)

Açılış… 55.112

Toplam İzleyici Sayısı… 686.839

• BERGEN (2022)

Açılış… 718.043

Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798

DİLBERAY (2022)

Açılış… 131.337

Toplam İzleyici Sayısı… 686.495