Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı

İlkim Karaca İlkim Karaca, teminatı henüz yatırmadığı için filmin gösterimi devam ediyor. Yapımcısı Aytaç Ağdağ, Cem Karaca şarkılarını İlkim Karaca'nın sattığı All Stars Music'in izniyle ve telifini ödeyerek filmde kullandıklarını belirterek filmin gösteriminin durdurulması halinde, İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Ağdağ, ayrıca filmde İlkim Karaca'ya yer verilmediği için bu konuda da kendisiyle ilgili olarak hak ihlali olmadığını belirtti.

Bu arada TRT, dün 15 Cem Karaca şarkısını All Stars Music'ten satın aldı. Bu satın alma, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın durdurulmasına ilişkin ara karar davasına yeni bir boyut kazandırdı.

Yapımcı Aytaç Ağdağ, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada; "TRT, Cem Karaca şarkılarını All Stars Music'ten satın aldı. Yani, şarkıları gerçek sahibinden satın aldı. Biz de şarkıları; gerçek sahibinin izniyle, telifini ödeyerek filmde kullandık. TRT'nin şarkıları All Stars Music'ten satın alması bizim hak ihlali yapmadığımızın göstergesidir. Şarkılar, eser işletme belgesi kimdeyse onun izniyle kullanılır veya ondan satın alınır" dedi.