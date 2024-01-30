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        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!

        İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Diğer şüpheliler de gün gece Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü. Öte yandan bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar da bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:16
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        Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

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        DHA'nın haberine göre yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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        Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

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        Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 51 kişi gözaltına alındı.

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        Gözaltına alınanların 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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        Saat 21.30 sıralarında saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü.

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        SİLAHA AİT PARÇALAR BULUNDU

        Öte yanda bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu.

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        Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı. Saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı.

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        Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.

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        Yapılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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        Öte yanda Kemerburgaz yolunda polis, Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahları arıyor.

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        Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörler ile arama yapıyor. Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

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        Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

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