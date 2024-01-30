Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Türk-İş'in 2024 Ocak araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 48 TL, yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 19 bin 630 TL'ye ulaştı. Mutfak enflasyonu ise aylık bazda yüzde 4,27 arttı

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Ocak ayı sonucuna göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 4,27 ARTTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.