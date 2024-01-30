Kasımpaşa'da Yasin Özcan fırtınası!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken Kasımpaşa deplasmanda geriden gelerek Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinde sezon başından beri istikrarlı bir performans sergileyen Yasin Özcan, Trabzonspor maçında da beğeni topladı.

Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken 17 yaşındaki Yasin Özcan tüm karşılaşmalarda forma giydi. 23 maçın 20'sinde ilk 11'de başlayan genç futbolcu 14 maçta ise 90 dakika sahada kaldı. 2006 doğumlu futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Kasımpaşa'nın Yasin'den sonra en değerli futbolcusu ise 2.5 milyon euro bedelle Haris Hajradinovic.

Süper Lig'de toplamda 26 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın transfermarkt verilerine göre toplam kadro değeri 21.8 milyon euro.

YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 19. SIRADA

20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 19. sırada yer alıyor. 3.8 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Barcelona, PSV ve Arsenal gibi birçok dünya kulübünün altyapısından yetişen futbolcuları sollamış durumda.

Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery bulunuyor.

2 SEZONDA 1 MAÇ KAÇIRDI

Kasımpaşa altyapısından yetişerek A takıma yükselen Yasin Özcan, geçtiğimiz sezondan beri düzenli olarak forma giyiyor. 2022/2023 sezonundan beri toplamda 48 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçırdı.

Ayrıca 17 yaşındaki futbolcunun kariyerinde hiç kırmızı kartı da bulunmuyor.