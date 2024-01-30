James Webb Uzay Teleskobu 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu 60 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan 19 spiral galaksiyi görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksinin ayrıntılı görüntülerini paylaştı.
James Webb'in yakaladığı yeni görüntülerde, 19 galaksiyi oluşturan yıldızların, gazın ve kozmik tozun, kökenlerinin nasıl oluştuğu ayrıntılarla ortaya kondu.
Dünya'dan yaklaşık 15 milyon ışık yılı uzaklıkta olan galaksilerin en yakını NGC5068 olarak adlandırıldı.
En uzak olanın ise NGC1365 olarak adlandırıldığı ve Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.