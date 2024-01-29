Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Siirt'te Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin yardımıyla, Şirvan ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 10 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin yardımıyla, Şirvan ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 10 kişi kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Kayahisar köyünden Siirt istikametine giden sürücüsü öğrenilmeyen 56 AAJ 217 plakalı minibüs, Nallıkaya köyü yakınlarında karda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren greyder ile içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs kardan kurtarıldı.

        Yolcular, daha sonra güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastanın yardımına ekipler yetişt...
        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastanın yardımına ekipler yetişt...
        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 99 köy ve mezraya ulaşım s...
        Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 99 köy ve mezraya ulaşım s...
        Kardan kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, kurtarıldı
        Kardan kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, kurtarıldı
        Siirtli usta lezzetli yemekler için yurt içi ve yurt dışında taş fırın yapı...
        Siirtli usta lezzetli yemekler için yurt içi ve yurt dışında taş fırın yapı...
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı