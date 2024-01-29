Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'te Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin yardımıyla, Şirvan ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 10 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kayahisar köyünden Siirt istikametine giden sürücüsü öğrenilmeyen 56 AAJ 217 plakalı minibüs, Nallıkaya köyü yakınlarında karda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren greyder ile içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs kardan kurtarıldı.

Yolcular, daha sonra güvenli bölgeye ulaştırıldı.

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