Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi

7 Şurada Paylaş!







"HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI" MEHMET ÖZDİLEK: "Galatasaray sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına benzettim. Oyun önemli olabilir ama şampiyonluk yarışı bu durumdayken galibiyeti almak bence daha önemli. Tete oyuna girince Galatasaray'ın ihtiyacı olan çalımla içeri girme işi çözüldü."

8 Şurada Paylaş!







"OTOBÜS ÇEKERSE KAÇINILMAZ" HALİL ÖZER: "Bir takım bu kadar kendi sahasına kapanırsa, otobüs çekerse yenilgi kaçınılmaz olur. Seni direkler de koruyamaz. Zaha kendine has klas bir gol attı. Ama Barış Alper’in attığı göze hoş gelen enfes bir goldü. Oysa ikinci yarı Barış Alper neredeyse sahada yoktu. Bence hoca da Kerem ile Barış arasında kararsız kaldı. Öyle bir tercih hakkı kullandı ki maçın kaderi değişti. Sonuç olarak Galatasaray beş topunun direkten döndüğü maçı bileğinin hakkıyla zor da olsa kazandı." (Milliyet)