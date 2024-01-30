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        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir önceki duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da arasında yer aldığı 3 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:17
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        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da arasında yer aldığı 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

        AA'da yer alan habere göre İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etti.

        Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

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        #son dakika
        #Ökkeş Kavak
        #gaziantep
        #Nurdağı
        #Deprem
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