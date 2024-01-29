Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 99 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 99 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 99 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Siirt il merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü, sürücüler de araçlarını kardan temizledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 20, Eruh'ta 15, Pervari'de 10, Baykan'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, Pervari Geçittepe mevkisinde karda mahsur kalan ve trafo direği taşıyan kamyonu kurtardı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.

- Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Baskil ilçesine bağlı 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

- Şırnak

Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 3, ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 16 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerin açık kalması çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yapıyor.

- Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için 11 ekip, 19 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 4 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.