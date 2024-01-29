Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastanın yardımına ekipler yetişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Nallıkaya köyünde yaşayan 31 yaşındaki Rabia Caylı rahatsızlanınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Köye​​​​​​​ 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansın köy yakınlarında mahsur kalması üzerine İl Özel İdaresinden yardım istendi.

Bölgede karla mücadelesi çalışması yürüten ekipler, mahsur kalan ambulansı zincirle çekerek köye ulaştırdı.

Ambulansa alınan Caylı, Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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