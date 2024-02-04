Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı

        SİİRT- Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT- Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı; 1 kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı. 25 araç ile yoldan çıkan kamyonet, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile jandarmanın çalışması ile kurtarıldı. Bölgede kar temizleme çalışmaları sürürken, yetkililer sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri

        Benzer Haberler

        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...
        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
        Siirt'te motosikletin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı
        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı
        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Siirt'e gelen depremzede 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafında...
        Siirt'e gelen depremzede 1074 ailenin giyim ihtiyacı Türk Kızılay tarafında...