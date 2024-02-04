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        Haberler Spor Futbol Fransa Yılın ayrılığı gerçekleşiyor: Kylian Mbappe kararını verdi! - Futbol Haberleri

        Yılın ayrılığı gerçekleşiyor: Kylian Mbappe kararını verdi!

        Adı Real Madrid ile anılan Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:20
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        Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğine dair büyük bir karar aldı.

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        ESPN'in haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı aldı.

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        Haberde Mbappe'nin kendisine talip olan Real Madrid'e transfer olacağı belirtilirken, Fransız yıldızın kısa süre içinde ayrılık kararını açıklayacağı yazıldı.

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        2 yıl önce sözleşmesi sona ermişken Real Madrid ile anlaşmaya varan Kylian Mbappe, sonradan kararını değiştirmiş ve PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı.

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        PSG YERİNE İSİM BULDU

        Öte yandan Kylian Mbappe'nin ayrılma ihtimali için şimdiden hazırlıklara başlayan Paris Saint-Germain'in, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldığı çeşitli kaynaklarda yer aldı.

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        PSG'den ayrılma kararı alan 25 yaşındaki forvetin, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek. Real Madrid, sözleşmesi sona eren Mbappe için PSG'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

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        Bu sezon PSG formasıyla 28 maça çıkan Kylian Mbappe, bu maçlarda 29 gol 7 asist kaydetti.

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        Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

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        Paris ekibiyle toplam 288 maça çıkan Mbappe, 241 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.

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