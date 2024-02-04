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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi? O anları kameralar kaydetti! Son dakika haberleri...

        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?

        Bursa İnegöl'de polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan 27 yaşındaki Furkan Ö. ve yanındaki arkadaşı 26 yaşındaki Murat G., yaklaşık 5 kilometrelik bir takibin ardından yakalandı. Polise 'psikolojik sorunlarım' var diyen Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:33
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        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Furkan Ö. (27), yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı.

        Polis ekiplerine 'Psikolojik sorunlarım var' diyerek kendini savunan Furkan Ö. ve arkadaşı Murat G. (26) gözaltına alındı. Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçtığı öğrenildi.

        POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

        Olay saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde denetleme yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp hızla kaçtı.

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        5 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

        Ekipler, bunun üzerine aracı yakalamak için takibe başladı. Ankara Karayolu üzerinden Bozüyük istikametine doğru kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından ekipler, aracın önüne geçerek durdurdu.

        Aracı durduran şüpheli arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı.

        "BUNLARI NASIL YAPTIM BİLMİYORUM"

        Şüphelilerin Furkan Ö. ve Murat G. olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı öğrenilen Furkan Ö., polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yalvardı.

        ÜST ÜSTE CEZA YEDİ!

        Ekipler, Furkan Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, 'Dur' ihtarına uymamaktan bin 440 lira, makas atmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü ve arkadaşı Murat G.(26) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        DAHA ÖNCE DE 3 KEZ YAPMIŞ!

        Öte yandan Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ortaya çıktı.

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