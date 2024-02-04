Arkeoloji kazılarına ödenek bir milyar lirayı aştı

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı

Çocukluk yıllarımda hemen hemen birçok akranım gibi astronot olmayı hayal ederdim. Zira insanoğlunun, Ay’a ayak basarak en büyük başarısını gerçekleştirmesinin üzerinden az bir zaman geçmişti. Doğal olarak o dönemin çocukları, büyüklerin; “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna büyük bir gururla; “Astronot olmak istiyorum” şeklinde cevap verirdi.

O yaşlarda; ülkemizin bir uzay programının, vizyon olarak da o seviyede olmadığından bihaber olarak kurduğumuz hayaller, gerçekleri öğrendiğimiz yaşlarda yıkıldı. Benim ve milyonlarca akranımın o dönemlerdeki hayalini Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta gerçeğe dönüştürdü.

Astronot olamayacağımızı anladıktan sonra, hayallerimizde onun yerine başka meslekler ikame etmeye başladık.

Birçok arkadaşım; hayallerini pilotlukla güncellerken ben, gözlerimi yukarıdan indirip toprağın altına dikmeye başladım. Bunun nedeni de Mersin - Silifke'deki Kız Kalesi’ydi.