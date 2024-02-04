Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı protesto düzenlemek için sokağa çıktı!

SCHOLZ'DAN PROTESTOLARA DESTEK

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İster Eisenach'ta, ister Hamburg'da, ister Berlin'de: Ülke çapındaki küçük ve büyük şehirlerde birçok vatandaş nefrete ve nefret söylemine karşı gösteri yapmak için bir araya geliyor. Protestolar demokrasi ve anayasamız lehine güçlü bir işaret"